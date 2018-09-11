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Город
11.09.2018 18:26
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Смольный подготовил территорию вокруг СКК для "хоккейного" жилья

Комиссия по Генплану Петербурга 11 сентября приняла решение перевести территорию вокруг СКК "Петербургский" в зоны деловой и жилой застройки. Местные жители дружно настаивали на присвоении участку земли защитного зеленого статуса.

Как рассказал "Фонтанке" участник заседания, комиссия приняла решение перевести территорию вокруг СКК "Петербургский" в зоны деловой, среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки. Заявителем выступил городской комитет по инвестициям. Многочисленные заявки активистов и местных жителей о присвоении территории рекреационного статуса, который запрещал бы капитальное строительство вокруг СКК, Смольный отклонил.

Ранее стало известно о том, что городские власти и хоккейный клуб СКА, президентом которого является Геннадий Тимченко, намерены провести реконструкцию комплекса на условиях государственно-частного партнерства. Соглашение стороны подписали во время последнего Петербургского международного экономического форума. Новый стадион останется в собственности города, заработать инвестор хочет на строительстве жилья вокруг комплекса. Комиссия согласилась отдать под жилую застройку значительный кусок территории – более 23 из 35,7 га. Теперь решение комиссии должен окончательно утвердить петербургский парламент.

Предполагается, что вместимость нового комплекса составит 20 тысяч зрителей. В марте ХК обратился к Смольному с просьбой изменить допустимую высотность с 40 – 60 до 70 метров.

В июле этого года губернатор города Георгий Полтавченко подписал им же внесенные на рассмотрение в Заксобрание поправки, которые позволяют выделять без торгов землю инвесторам под проекты дороже 15 млрд рублей. Под эти поправки в первую очередь подпадет строительство нового комплекса: инвестиции в проект оцениваются в 18 – 19 млрд рублей.

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