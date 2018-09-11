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Город
11.09.2018 20:41
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Больше Смольного. Александровы и «Метрострой» остаются, но присутствие правительства в компании может увеличиться

Губернатор Георгий Полтавченко примет участие в правительственном совещании о судьбе компании «Метрострой». Это мероприятие может изменить сферу строительства городской подземки.

Больше Смольного. Александровы и «Метрострой» остаются, но присутствие правительства в компании может увеличиться

Сергей Николаев/Интерпресс

В последний месяц в транспортном блоке Петербурга курсировало множество различной информации. Диапазон слухов был широк: начиная от того, что метро в городе будут строить иностранцы, и заканчивая тем, что семью Александровых отлучат от управления «Метростроем». По данным собеседников «Фонтанки», в правительстве пришли к решению: «варягов» точно звать не будут, а главного строителя городской подземки могут ждать перемены. 

В текущем году название петербургской компании «Метрострой» заметно чаще появлялось и в частных разговорах, и в публичной полемике в отрицательном контексте, причем по самым разным поводам, среди которых и невыплаты зарплат рабочим, и долги перед подрядчиками, и проблемы с налоговой. Над компанией начали сгущаться тучи, когда на одном из несостоявшихся июльских совещаний, посвященных метростроению, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) собирался вынести вопрос о том, как именно строить подземку. 

По данным КРТИ, за год «Метрострой» осваивает 19 из 30 млрд рублей, выделяемых на строительство метро, и при этом за восемь лет компании нужно открыть18 станций метро. Недовольство Смольного темпами освоения средств, подогретое свежими планами по развитию метро, заставило чиновников задуматься. В качестве альтернатив ведомство официально предлагало либо звать подрядчиков из других регионов или даже стран, либо увеличивать производственные мощности «Метростроя».

Концентрация негатива достигла своей кульминации, когда в конце августа отказался работать один из подрядчиков, занимающаяся художественным оформлением Фрунзенского радиуса – продолжения фиолетовой ветки метро в виде станций «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная» (вместе с депо). Компании «Смальта Мозаика» сообщила о том, сроки строительства подземки сорваны минимум на месяц и что художники не будут бесплатно украшать вестибюли. 

В городском правительстве отреагировали практически мгновенно: уже на следующий день после заявления «Смальты Мозаики» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин устроил для всех причастных выволочку, которая на фоне уже и так тяжелых туч, стала громом и молнией. Он дал распоряжение составить расширенный производственный план, отказавшись от услуг художников, наверстать отставание от графика, навести порядок в работе с подрядчиками и рабочими. Наконец, Албин заявил, что будет лично инспектировать стройку каждые 10 дней. 

И вот теперь, судя по всему, начнется назревший ливень: как 11 сентября рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин, окончательного решения о будущем компании еще не принято, но оно будет после совещания с губернатором Петербурга. Николай Александров по-прежнему останется директором «Метростроя», но город может начать серьезнее участвовать в деятельности компании. 

«В меньшей степени нас беспокоит кадровая ситуация. Главное –  это производственная ситуация, но на это влияет и в том числе кадровая политика. Мы проведем совещание с участием губернатора, чтобы внимательно погрузиться во внутреннюю ситуацию с «Метростроем». Это нужно для того, чтобы не было бесконечной гонки в момент ввода объекта, пуско-наладки и гарантийного обслуживания. Больших проблем я не вижу. «Метрострой» введет в этом году «Проспект славы», «Дунайский проспект», «Южная» и депо. Возможно, мы усилим участие города в выработке принятия управленческих решений компании», – сказал Игорь Албин. 

Стоит отметить, что и перед развязкой истории давно и последовательно критикующий «Метрострой» Игорь Албин неожиданно заговорил о компании мягче обычного, чуть ли не впервые за последний год заявив, что «больших проблем он не видит». По его указанию компания подготовила расширенный производственный план, который был принят и утвержден. Кроме того, «Метрострой» попросил отложить первую инспекцию на 10 дней. На просьбу вице-губернатор ответил согласием. В беседе с «Фонтанкой» он также добавил, что к 20 декабря станция будет готова и по факту, и на бумагах. 

Собеседники «Фонтанки» в правительстве города говорят без предположительной интонации: «Метрострой» ждут изменения, но какие именно, пока не ясно. Альтернатив немного. Либо город соберется и консолидируют контрольный пакет акций в своих руках, либо плотнее заберется в структуру компании, усилив присутствие представителей правительства. Стоит отметить, что ни один из вариантов не является взаимоисключающим, и наступление первого исхода, однозначно потянет за собой второй. При этом Александровы однозначно останутся в компании. 

Начать с себя

В «Метрострое» отказались официально комментировать заявление вице-губернатора. Тем не менее неформально «Фонтанке» удалось узнать, что в компании главной причиной сложностей на Фрунзенском радиусе считают не то, что правительство мало участвует в управленческих решениях, а момент заключения контракта: первоначально стоимость соглашения, одобренная Главгосэкспертизой, должна была составить 34,5 млрд рублей, однако в последний момент правительство уменьшило эту цифру на 30% до 25,9 млрд рублей. Причиной такого снижения стало то, что цену сбили иногородние подрядчики. Один из них — компания «Космос» – уже ликвидирована, а её владелец Андрей Черняков в конце 2017 года был арестован в Польше по просьбе правоохранительных органов РФ.   

«Метрострой» еще тогда заявил, что это критическое понижение, но все же компанию вынудили взяться за контракт. В результате, когда через несколько лет с начала строительства финансовые лимиты были исчерпаны, «Метрострою» фактически за свой счет пришлось обеспечивать содержание станций, что не было предусмотрено контрактом. 

В итоге Смольному все равно пришлось увеличивать цену контракта до 33,9 млрд рублей, и как раз к сентябрю 2018 года она практически доросла до сметной стоимости. В итоге совпадение всех этих обстоятельств сложилось в «клубок проблем», когда компании пришлось действовать на грани своих финансовых возможностей, зажатой между реальностью и строгим заказчиком, что и привело к трудностям. 

«Аналогичные «клубки» есть и на других объектах. Причины их возникновения также кроются в системных изменениях. Так, например, тарифы на заработную плату по проекту участка Невско-Василеостровской линии, который «Метрострой» сдал в мае этого года, изначально были ниже рыночных. Проектировщик составил сметы, а заказчик согласовал человек/час в размере 79 рублей. Понятно, что за такую зарплату никто: ни гастарбайтер, ни тем более квалифицированный специалист работать не будет, – рассуждает знакомый с ситуацией собеседник «Фонтанки». – Чтобы построить объект, «Метрострой» был вынужден платить заработную плату в размере в разы превышающем сметную стоимость, экономя на других строках. И стал заложником своих действий, так как заказчик требует сдать исполнительную документацию в соответствии с утвержденным сметами. Эту проблему можно решить за счет перераспределения средств в сметных строках, сохраняя общую стоимость, указанную в контракте. Но у заказчика другая логика. Ему необходимо соблюсти соответствие проектно-сметной документации, которую он утвердил в работу. Ни шага влево, ни шага вправо. Неправильно пытаться искать и находить причины проблем «Метростроя» в нем самом. Искать и находить надо в целом в действующей системе». 

С этим соглашается гендиректор Объединения подземных строителей и проектировщиков Сергей Алпатов. По его мнению, городским властям необходимо увеличить качество работы заказчика, который смог бы своевременно готовить документы, отвести территорию, качественно определить объективную цену соглашения. Он также согласился с тем, что во многом текущие сложности на Фрунзенском радиусе предопределила эпопея со снижением стоимости контракта и назвал «Метрострой» серьезной организацией, предложив искать первопричину за пределами компании.  

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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