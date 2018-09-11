Наказание для авиадебоширов и хулиганов в поездах увеличили в десятки раз

В Государственной Думе ФС РФ 11 сентября приняли в первом чтении предложенные правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, авиадебоширам и хулиганам придется заплатить за нарушение в транспорте в десятки раз больше. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Штраф за невыполнение законных распоряжений пилота увеличивается с 2 – 5 тысяч рублей до 20 – 40 тысяч, а плату за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования (железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном) хотят поднять с 500 – 1000 рублей до 30 – 50 тысяч рублей. Также хулиганам может грозить арест сроком до 15 суток.

Как отмечается в пояснительной записке, также вносится поправка в КоАП, «согласно которой нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей с конфискацией пленки, заменив ее административным штрафом в размере 1000 рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой».