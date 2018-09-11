Агент Паредеса опроверг его согласие на переход в "Милан"

Пабло Саббаг, официальный представитель полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, опроверг информацию о том, что аргентинец дал добро на трансфер в "Милан" в январе будущего года.

"Нет. Отвечал вам несколько дней назад на похожий вопрос, пока ничего не изменилось", – заявил Саббаг в разговоре с корреспондентом "СЭ" 11 сентября.

Ранее издание Calciomercato сообщило о том, что Леандро Паредес с высокой долей вероятности покинет клуб в январе, якобы аргентинец дал согласие на переход в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Тогда же должны начаться переговоры между клубами, сообщало оно. «Зенит» намерен получить за Паредеса около 30 – 35 миллионов евро. В 2017-м петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в том году.