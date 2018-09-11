Суд продлил домашний арест участницам "Нового величия" Дубовик и Павликовой

Дорогомиловский суд Москвы во вторник продлил на 3 месяца срок домашнего ареста 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик – участницам молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 13 декабря", – огласила судья Ольга Быковская постановления в отношении Павликовой и Дубовик, сообщает ТАСС. В то же время суд, "пользуясь принципом гуманизма", разрешил обвиняемым двухчасовые ежедневные прогулки (с 13:00 до 15:00).

В ходе заседания представитель СК настаивал на продлении срока домашнего ареста в связи с тем, что основания для этого не изменились и не отпали, следственные действия по уголовному делу не закончены, все лица в рамках него не установлены. Прокурор полностью поддержала ходатайство следствия и попросила не изменять обвиняемым наложенные ранее запреты.

Адвокаты фигуранток дела в свою очередь просили отменить их подзащитным меру пресечения, а в случае отказа в этом ходатайстве – отменить часть наложенных ранее запретов и ограничений, разрешив Павликовой и Дубовик посещать бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе и совершать двухчасовые прогулки. "Прошу изменить меру пресечения на подписку о невыезде", – сказала Дубовик. "У нас есть направление в медучреждение, нас скоро кладут в больницу", – добавил законный представитель и отец одной из обвиняемых, Дмитрий Павликов, также попросив для дочери изменения меры пресечения.

По делу также проходят 8 молодых людей: Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Павел Ребровский, Дмитрий Полетаев, Максим Рощин. Срок следствия по нему также продлили до 13 декабря.