Lada оказалась в одном ряду с Land Rover и Mercedes – из-за проблемы с «легендой»

Land Rover и Lada — совершенно разные бренды, но у них есть одна общая проблема, пишет Automotive News. Проблема в том, что им надо чем-то заменить давно устаревшие модели, которые, однако, прочно ассоциируются с самой маркой и порой практически неотделимы от нее.

Для Land Rover речь идет о легендарном Defender, выпускавшемся c 1948 года, для Lada это Niva, положившая начало всему ныне суперпопулярному классу кроссоверов и выпускающаяся почти в неизменном виде с 1977 года. В этот ряд можно смело добавить и Mercedes G-Class, превратившийся с 1979 года из утилитарного армейского внедорожника в престижный SUV.

Все три внедорожника стали культовыми автомобилями с огромной армией преданных поклонников. Заменить их на что-то другое очень непросто, поскольку это другое должно быть как минимум не хуже и к тому же должно понравиться фанатам. Но даже первый шаг на этом пути дается непросто: Land Rover только с третьей попытки смог остановить выпуск Defender, да и то клятвенно обещав, что замена будет достойной. Пока о замене ничего не известно, хотя она запланирована к 2020 году.

Mercedes тоже несколько раз объявлял о намерениях заменить G-Class, но каждый раз под давлением возмущенных клиентов вынужден был продолжать выпуск заслуженной модели.

С «Нивой», как известно, приключилась совсем интересная история. В 1998 году классическая Niva вроде как была заменена на сделанную совместно с американцами Chevrolet-Niva. Более того, совместному предприятию была передана и сама марка Niva. Но через некоторое время выяснилось, что спрос на «старую добрую «Ниву» настолько высок, что ВАЗ возобновил производство, но уже под именем Lada 4x4, поскольку прав на марку Niva у них уже не было.

И вот в этом году на Московском международном автосалоне AvtoVAZ, ставший уже скорее французско-японским, чем российским, представил концепт автомобиля, который может, а точнее должен заменить «старушку «Ниву». Концепт назван Lada Vision 4x4 и отражает все поиски и сомнения, которые сопровождают попытки второй раз войти в ту же реку. Проблема тут в самой постановке вопроса: новинка должна продолжать быть «автомобилем для деревни», как и задумывалась оригинальная «Нива», или стоит превратить его в престижный премиальный кроссовер?

Lada Vision 4x4 и директор по дизайну Lada Стив Маттин на Московском международном автосалоне с наградой за лучший экспонат. Фото: ПАО "АВТОВАЗ"

«История Lada 4x4 должна продолжаться», – сказал в интервью Automotive News гендиректор AvtoVAZ Ив Каракацанис.

Но с ним, похоже, не согласен главный дизайнер Lada Стив Маттин: «Мир изменился, правила изменились, изменились методы производства. Клиент изменился. Концепт [Vision 4x4] предназначен лишь для того, чтобы определить, что подходит бренду. Это тот автомобиль, который дает бренду очень хорошую репутацию во всем мире».

Похоже, что пока сам производитель не определился с тем, какой будет замена легендарного российского автомобиля. Представленный Lada Vision 4x4 — всего лишь концепт, проработка идей. Серийный выпуск «новой «Нивы» согласно планам, случится не раньше 2022 года, так что пока еще есть немного времени, чтобы определиться.