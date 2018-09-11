США заподозрили Россию в организации «акустических атак» на Кубе

Американская разведка считает Россию главной подозреваемой в организации «таинственных атак» на дипломатов США на Кубе и в Китае, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным канала, полученные ЦРУ, ФБР и другими агентствами данные являются доказательствами причастности Москвы к «акустическим атакам», в результате которых пострадали американские дипломаты. Тем не менее данных недостаточно для официального обвинения. Какие-либо подробности расследования должностные лица раскрывать не стали.

Ранее власти США заявляли, что с конца 2016 года 26 американских дипломатов пострадали при необъяснимых атаках в своих домах и гостиничных номерах в Гаване. Они получили травмы головного мозга, а также сообщили о проблемах со слухом и потере когнитивных способностей.

Странные звуки, которые слышали дипломаты в момент нападения, привели спецслужбы к выводу, что против них было использовано звуковое оружие. Позже специалисты ФБР выяснили, что звуковые волны сами по себе не могли причинить такой вред. В 2018 году аналогичные симптомы выявили у американского дипломата, работающего в китайском Гуанчжоу.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты выслали из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Причиной стало то, что власти Кубы «не смогли принять достаточных мер для защиты дипломатов США».