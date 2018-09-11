Физики заявили о второй по силе в этом году магнитной буре на Земле

На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщает 11 сентября Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Колебания магнитного поля были впервые зарегистрированы вчера около 8 вечера по московскому времени, когда достигли уровня Kp=5, что соответствует минимальной по силе магнитной буре. По предварительному прогнозу, она должна была закончиться до утра будущего дня. Тем не менее после короткого спада колебаний, который действительно начался около 5 утра мск и продолжался около 2 часов, событие стало нарастать с новой, ещё большей силой. Приблизительно в 8 утра оно вышло на уровень Kp=6, что уже классифицируется как полноценная магнитная буря второго уровня по максимальной пятибалльной шкале. По состоянию на вторую половину дня, 11 сентября, колебания магнитного поля держатся на этом уровне уже около 7 часов. Событие, как это, в целом характерно для космической погоды, носит общепланетарный характер и наблюдается сейчас сразу несколькими мировыми магнитными обсерваториями, расположенными на разных географических координатах", – сообщают ученые.

На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа, когда индекс Kp достиг уровня 7, добавляют они. Таким образом, с интервалом всего 2 недели Земля испытала два наиболее сильных космических удара этого года. "Последнее стало достаточно неожиданным на фоне крайне низкой активности Солнца, которая, напротив, снизилась эти летом почти до абсолютного нуля", – отмечают физики.

"Характер бури, а также данные с космических обсерваторий свидетельствуют, что Земля в настоящее время проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой, что способствует раскачиванию земного магнитного поля, а также объясняет наличие в буре нескольких максимумов", – резюмируют ученые.

По их прогнозу, для выхода из потока потребуется ещё не менее 2 – 3 суток, в течение которых возможны отдельные усиления геомагнитных возмущений. "Тем не менее основное ядро потока должно быть пройдено сегодня, и вероятность поддержания бури на текущем уровне в течение большего времени крайне незначительна. Предположительно к концу дня колебания магнитного поля вернутся в спокойную "зелёную" зону", – успокаивают общественность российские исследователи.

Национальное управление по проблемам океана и атмосферы США (The National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) выпустило предупреждение о том, что 11 сентября на нашей планете произойдет геомагнитная буря класса G2. Помимо проблем со связью и возникновения «лишних» токов в длинных воздушных ЛЭП наиболее заметным эффектом от этого явления станут полярные сияния на сравнительно низких широтах и ухудшение физического состояния миллионов людей, сообщает сайт NOAA.