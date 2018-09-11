Смольный: Дорожники и садовники Петербурга готовятся к шторму

Дорожники и садовники формируют аварийные бригады в ожидании шторма, надвигающегося на Петербург. Они будут работать в усиленном режиме до отмены штормового предупреждения, сообщили вечером 11 сентября в городском комитете по благоустройству.

По поручению Смольного в каждом районе Петербурга сформированы оперативные бригады. Руководителям садово-парковых предприятий предстоит усилить контроль за территориями скверов, садов и парков и в случае падения деревьев обеспечить быструю раскряжёвку и вывоз порубочных остатков, уверяют чиновники.

Дорожникам поручено обеспечить контроль за состоянием улично-дорожной сети и остановок городского транспорта, чтобы, если потребуется, оперативно убрать с проезжей части и тротуаров поваленные ветром деревья. Они же будут вести мониторинг водоотводных устройств на дорогах.

"Обнаруженный на объектах мусор, который может помешать стоку воды, будет оперативно убираться. Дежурным бригадам поручено оперативно направлять информацию о местах, где будут обнаружены застои воды, в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»", – сообщили сотрудники комитета по благоустройству.

В комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы, по которому можно сообщить информацию о ветровальных деревьях и состоянии улично-дорожной сети города. Оставить заявку можно по телефону 314-60-13.

Напомним, по сообщению Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ожидаются сильные дожди, утром и днем 12 сентября прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15 – 20 м/с, в прибрежных районах – до 23 м/с.