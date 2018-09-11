В Европарламенте одобрили сокращение выбросов CO2, которое фактически запретит дизельные авто

Комитет по экологии Европарламента одобрил предложение депутата от Мальты Мириам Далли по сокращению выбросов углекислого газа в автомобильных выхлопах на 45 процентов к 2030 году, сообщает Maltatoday.

Ранее предполагалось довести сокращение выбросов до 30 процентов, но даже эта цифра вызывала крайне нервную реакцию у автопроизводителей – они предрекали «социальную катастрофу» в случае принятия этой нормы Европарламентом. В последние дни страсти все более накалялись. Производители грозили безработицей, массовыми сокращениями в автомобильной отрасли. Достичь указанных параметров, уверяли они, можно, только резко сократив производство автомобилей с ДВС, которые требуют существенно больше рабочих рук, чем производство электрокаров. Также элекрокары требуют значительно меньше сервисного обслуживания, а значит, под сокращения попадут работники и этой отрасли.

«Зеленые» же считали сокращение выбросов даже на 30 процентов недостаточно амбициозной целью и настаивали на более существенных цифрах. На угрозы со стороны производителей экологи возражали, что высвободившиеся на производстве автомобилей с ДВС мощности и рабочие руки смогут легко найти себе место на производстве электромобилей и в инфраструктурных проектах, связанных с электротранспортом.

В результате в этот понедельник комитет Европарламента по экологии принял предложение представителя Лейбористской парии Мальты Мириам Далли и рекомендовал парламенту Европы принять еще более жесткие нормы, согласно которым вредные выбросы от легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями должны сократиться на 45 процентов к 2030 году. Это означает резкий рост производства электромобилей и фактический запрет на производство дизелей.

Отметим, что в большинстве стран Европы парк дизельных автомобилей и микроавтобусов составляет до половины общего числа транспортных средств.