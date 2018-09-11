Медведев: Путин одобрил поправки к пенсионному законодательству от "Единой России"

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанный «Единой Россией» пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единая Россия» внесла на рассмотрение собственный, разработанный партией, пакет поправок, они были также поддержаны президентом и направлены на смягчение последствий вот этих самых довольно сложных пенсионных изменений», — сказал Медведев.

Ранее 11 сентября стало известно о том, что депутат Госдумы ФС РФ Наталья Поклонская готовит свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

"Свои поправки пишу, дорабатываю с помощниками. Внесем до 24 сентября", – сказала она, добавив, что ее позиция по данному вопросу сформирована, но дорабатывается с учетом того, что президент РФ предложил свои изменения для этого законопроекта.

Напомним, что Поклонская после телеобращения главы государства по этому поводу 29 августа дала понять, что предложенные Владимиром Путиным поправки к законопроекту её лично не устроили, но она решила "не расшатывать ситуацию".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая проголосовала против пенсионной реформы.