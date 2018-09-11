С депутата Верховной рады Украины Ляшко хотят снять депутатскую неприкосновенность, его подозревают в коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовят представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной раде Олега Ляшко. Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах 11 сентября.

"Документы о снятии неприкосновенности готовятся", – сообщил источник издания.

Отмечается, что речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Соратник Ляшко по партии и также украинский депутат Игорь Мосийчук в комментарии "112 Украина" заявил о том, что это попытка дискредитации партии и самого Ляшко. "Ни о каком незаконном обогащении не может идти речи. Это политические преследования, политическое давление на нашего лидера и нашу команду.Мы работали и работаем в рамках закона", – заявил он.

Ранее НАБУ проверяло обстоятельства декларирования Олегом Ляшко 571 тысячи гривен выигрыша в "Украинской национальной лотерее", напоминают украинские СМИ. Как сообщалось, в статье о доходах и подарках Ляшко указал, что трижды выиграл в "Украинской национальной лотерее". Суммы выигрышей составили 283 560 гривен, 153 485 гривен и 134 тысячи гривен.

Недавно генпрокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление на депутата Рады, "причастного к уничтожению оборонпрома Украины". Фамилию депутата Луценко не уточнил.

Напомним, что Ляшко известен своими радикальными выходками в украинском парламенте. Он выгонял из него российских журналистов, устраивал драки и акции "позора" для депутатов, не разделяющих националистические взгляды, а также неоднократно бывал в зоне военного конфликта в Донбассе, где поддерживал националистические батальоны.