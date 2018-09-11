«Группа ЛСР» открыла продажи в новом проекте бизнес-класса Riviere Noire

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе Riviere Noire, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

Комплекс расположится на участке почти 1,7 га, и будет состоять из трех отдельно стоящих домов, рассчитанных на 559 квартир. Квартирография Riviere Noire сформирована из одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 34 до 94 кв. м. На выбор предлагаются современные европланировки и классические варианты, которые можно приобрести как с отделкой «под ключ», так и без отделки. Стоимость квадратного метра за квартиру с отделкой на старте продаж начинается от 110 тыс. рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

В Riviere Noire предусмотрены современные системы безопасности, характерные для бизнес-класса. Входы в подъезды оборудуются системами видеодомофонной связи. По периметру комплекса предусмотрена система круглосуточного охранного видеонаблюдения, при этом жильцы могут также следить за происходящим со своих смартфонов или ПК. Территория внутреннего двора закрыта от машин. Въезды и калитки – с электронными системами доступа.

Проект Riviere Noire разработали специалисты архитектурного бюро INTERCOLUMNIUM, с которым «Группа ЛСР» сотрудничает не первый год. Выверенные четкие пропорции, изящные окна, элементы 3D-графики при оформлении фасадов создадут запоминающийся образ каждого из трех домов комплекса. Эти же детали найдут повторение и в интерьерах входных групп и холлов. А в ночное время Riviere Noire украсит художественная подсветка.

Жилой комплекс будут окружать многочисленные объекты инфраструктуры: рядом детские сады, гимназии и школы, поликлиники и больницы, офисы банков, торговые центры, спортивные клубы. Через Кантемировский мост можно легко добраться до Петроградской стороны, где сосредоточены архитектурные шедевры русского модерна, элитные бутики, рестораны. Несколько минут езды на автомобиле отделяют комплекс от Крестовского и Каменного островов – настоящих зеленых оазисов Петроградского района. Ближайшая станция метро – «Черная речка» – находится в пределах 15 минут пешком. Удобный выезд к Приморскому шоссе и ЗСД позволит быстро добраться до побережья Финского залива в Курортном и Приморском районах.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК "Riviere Noire" - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru

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