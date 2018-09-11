Депутат ГД ФС РФ Поклонская внесет свои поправки к пенсионному законопроекту

Депутат Госдумы ФС РФ Наталья Поклонская готовит свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе, об этом она сообщила журналистам в Москве 11 сентября.

"Свои поправки пишу, дорабатываю с помощниками. Внесем до 24 сентября", – сказала она, добавив, что ее позиция по данному вопросу сформирована, но дорабатывается с учетом того, что президент РФ предложил свои изменения для этого законопроекта.

Напомним, что Поклонская после телеобращения главы государства по этому поводу 29 августа дала понять, что предложенные Владимиром Путиным поправки к законопроекту её лично не устроили, но она решила "не расшатывать ситуацию".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая проголосовала "против" пенсионной реформы.

Как ранее писала "Фонтанка", во фракции "Единой Росссии" уже готовят решение о снятии Поклонской с поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, так как ее голосование против законопроекта сочли нарушением фракционной дисциплины. Ранее депутаты нижней палаты парламента бойкотировали заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов из-за Поклонской.