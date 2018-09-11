Звонили пенсионерам, меняли голоса и просили о помощи. В Петербурге приговорили телефонных мошенников

В Петербурге вынесли приговор мошенникам, вымогавшим деньги у пенсионеров, чей возраст превышает 80 лет. Им звонили под видом попавших в беду родственников. Двое аферистов получили реальные сроки, еще двое отделались условными.

Как сообщает 11 сентября прокуратура Северной столицы, на скамье подсудимых оказались четверо. Им предъявили 7 преступлений, совершенных с февраля 2017 года до момента задержания. Схема была банальной: мошенники звонили по телефону пенсионерам, представлялись их родственниками, попавшими в беду.

«После этого, меняя тембр голоса и представляясь сотрудником правоохранительных органов, готовым помочь, предлагали помощь в избежании родственником уголовной ответственности и заключения под стражу за денежное вознаграждение», – отмечают в ведомстве.

Расстроенные люди (а всем им за 80 лет), не сомневаясь, расставались со своими сбережениями. В результате преступники насобирали с семи доверчивых пенсионеров более 2 млн рублей.

Суд признал аферистов виновными и двоих отправил в колонию общего режима: на 7 и 5 лет соответственно. Еще двое получили условные сроки – 4 года и 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.