«Главстрой – Санкт-Петербург» назвал победителей конкурса проектов благоустройства ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» подвели итоги конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района». Имена победителей были названы на торжественной церемонии открытия выставки работ финалистов конкурса. Победителем стал проект «Север».

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» назвала победителей конкурса благоустройства и малых архитектурных форм на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. Одновременно с этим на пешеходной зоне по адресу: ул. Федора Абрамова, 4 открылась выставка работ, вошедших в шорт-лист творческого соревнования студентов архитектурных ВУЗов.

Первое место в конкурсе занял проект «Север» студентов Академии художеств Елены Ситраковой, Софии Пустынной и Арсения Какалова. Источником вдохновения для юных архитекторов послужил образ камня, который символизирует север. Лаконичность концепции нашла свое выражение в стилевом единстве проекта, минимализм которого положительно оценили члены жюри. Безусловными преимуществом проекта была также признана его антивандальность.

Вторую премию получил проект «ЖК «Северная долина» – дорога к теплу» студенток СПбГАСУ Эвелины Хачатуровой и Аниты Поповой. В нем архитекторы обратились к планировочной сетке и модульному заполнению пространства. По мнению авторов, применение экологичных строительных материалов, нейтральной цветовой палитры, а также многоуровневого озеленения формируют эффект погружения в атмосферу северного леса.

Третье место заняла группа архитекторов u_And Каролины Курышевой и Людмилы Деларовой с проектом «Экспозиция». Авторы предлагают создать своеобразный музей Русского Севера, где, помимо традиционных мотивов, будет реализована идея формирования цветников из многолетних растений.

Также экспертное жюри конкурса отметило проект «Сияние севера – территория свободы» Яны Лебедевой и Ильи Антонова.

Лично оценить работы участников и победителей конкурса, а также наиболее интересные эскизы на ту же тему, созданные учащимися школы № 482 в рамках конкурса «Я – зодчий», будет можно в течение двух недель на территории пешеходного променада, проходящего вдоль улицы Федора Абрамова, 4.

Дмитрий Калинин, руководитель проекта «Северная долина»: «Микрорайон «Северная долина» активно развивается вместе с ростом количества жителей. Следуя за их потребностями, компания «Главстрой – Санкт-Петербург» стремится постоянно совершенствовать и дополнять общественные пространства жилого комплекса. Для нас очень важно иметь обратную связь, как с профессиональным сообществом, так и жителями района. Именно поэтому идеи победителей конкурса будут обязательно воплощены на практике, а территория «Северной долины» станет еще более комфортным и интересным местом для жизни и отдыха».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

Разместить "Новость компании" онлайн