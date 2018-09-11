Поклонская: Пятеро депутатов Госдумы России пройдут проверку на коррупцию

Комиссия Госдумы ФС РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", заявила её председатель Наталья Поклонская.

"Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции", – сказала Поклонская 11 сентября по итогам заседания комиссии, сообщают российские информагентства.

По словам Поклонской, "несколько депутатов, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования – в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия".

"В отношении одного из депутатов, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы, что, возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств", – сообщила Поклонская.

Соответствующие запросы по народным избранникам будут направлены в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.