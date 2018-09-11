Происшествия
Регистратор снял, как юноша на Пулковском шоссе шагнул под несущийся грузовик
Три человека были сбиты транспортными средствами 11 сентября в Санкт-Петербурге: два пешехода и девушка-велосипедистка. В соцсетях появилось видео вечернего смертельного наезда.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 9:30 в Колпино, на улице Ижорского Батальона, 7, 54-летний мужчина на «Хёндэ» сбил 72-летнюю женщину на тротуаре. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали.
В группе «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте» уточняют модель «Хёндэ» – «Старекс». «Пешеход в этом случае не виноват. Таксист как ехал, так и ехал, не сбавляя скорости, – утверждает в комментариях Виктория. – Он даже и не понял сначала, что наехал на бабушку».
Около полудня на Каменоостровском проспекте, у домов 26-28, по информации УГИБДД, 21-летний парень на мотоцикле «Ямаха» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 60-летнего мужчину. У пешехода тяжёлые травмы.
Обсуждая аварию, участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что сам по себе участок аварийно опасен. «Этот безумный переход нужно либо убирать, либо ставить там светофор, – считает Наталья. – На нем погибло очень много людей. Единственный нерегулируемый на Камне (имеется в виду Каменноостровский проспект. – Прим. ред.). И 30 лет назад гибли, и сейчас».
За несколько минут до инцидента на Петроградской стороне велосипедистка попала под машину в Кудрово, на Областной улице, 1. Её увезли на скорой, рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП». «Мерседес» выезжал с парковки мойки, девушка на велосипеде двигалась по встречной полосе, свернула прямо на машину», – рассказывает Виктор.
Кроме того, в той же группе сегодня появилась видеозапись смертельного ДТП, случившегося минувшим вечером, около 19:30, на Пулковском шоссе, 71. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, 44-летний водитель «КАМАЗа» вне зоны пешеходного перехода наехал на мужчину лет 20 на вид. Пешеход скончался на месте.
Судя по видео, парень или потерял равновесие, или сам шагнул под несущийся грузовик.
Полиция выясняет точные обстоятельства всех этих ДТП.