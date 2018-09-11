Регистратор снял, как юноша на Пулковском шоссе шагнул под несущийся грузовик

Три человека были сбиты транспортными средствами 11 сентября в Санкт-Петербурге: два пешехода и девушка-велосипедистка. В соцсетях появилось видео вечернего смертельного наезда.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 9:30 в Колпино, на улице Ижорского Батальона, 7, 54-летний мужчина на «Хёндэ» сбил 72-летнюю женщину на тротуаре. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали.

В группе «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте» уточняют модель «Хёндэ» – «Старекс». «Пешеход в этом случае не виноват. Таксист как ехал, так и ехал, не сбавляя скорости, – утверждает в комментариях Виктория. – Он даже и не понял сначала, что наехал на бабушку».

Около полудня на Каменоостровском проспекте, у домов 26-28, по информации УГИБДД, 21-летний парень на мотоцикле «Ямаха» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 60-летнего мужчину. У пешехода тяжёлые травмы.

Обсуждая аварию, участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что сам по себе участок аварийно опасен. «Этот безумный переход нужно либо убирать, либо ставить там светофор, – считает Наталья. – На нем погибло очень много людей. Единственный нерегулируемый на Камне (имеется в виду Каменноостровский проспект. – Прим. ред.). И 30 лет назад гибли, и сейчас».

За несколько минут до инцидента на Петроградской стороне велосипедистка попала под машину в Кудрово, на Областной улице, 1. Её увезли на скорой, рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП». «Мерседес» выезжал с парковки мойки, девушка на велосипеде двигалась по встречной полосе, свернула прямо на машину», – рассказывает Виктор.

Кроме того, в той же группе сегодня появилась видеозапись смертельного ДТП, случившегося минувшим вечером, около 19:30, на Пулковском шоссе, 71. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, 44-летний водитель «КАМАЗа» вне зоны пешеходного перехода наехал на мужчину лет 20 на вид. Пешеход скончался на месте.

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Судя по видео, парень или потерял равновесие, или сам шагнул под несущийся грузовик.

Полиция выясняет точные обстоятельства всех этих ДТП.