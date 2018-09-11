Петербуржцу дали 7,5 года за «заказ» своего отчима. В роли «киллера» выступал полицейский

7,5 года лишения свободы получил петербуржец, «заказавший» своего отчима. Приморский районный суд отправил его в колонию строгого режима, сообщает 11 сентября горпрокуратура.

«Фонтанка» уже рассказывала об этом деле. 24 августа 2016 года в Приморском районе был задержан местный житель Андрей Цветков, которому на тот момент исполнился 21 год. За некоторое время до того, как на него надели наручники, молодой человек в торговом центре на Богатырском проспекте передал «киллеру», которым был полицейский, 120 тысяч за устранение своего отчима. До этого подставной «убийца» получил от юного заказчика 100 тысяч.

Покушение не состоялось, поэтому петербуржцу вменили ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Переговоры заказчика с "киллером" длились месяц, свое намерение задержанный объяснил неприязнью к мужу своей матери.