ЦБ РФ посчитал, что чистый отток капитала из России за год вырос почти в три раза

Чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $ 26,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России, опубликованных 11 сентября.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – августе 2018 года, по оценке Банка России, составил $ 26,5 млрд ($ 9,6 млрд в январе – августе 2017 года)», — заявили в ЦБ РФ.

В свою очередь, международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $ 36,1 млрд вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.