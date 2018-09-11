Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева лишили права опеки
Права опеки над приёмной дочерью лишили правозащитника Юрия Дмитриева.
Об этом 11 сентября пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. По словам уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, органы опеки изначально были против передачи девочки Дмитриеву, но он добился разрешения через суд.
«После возбуждения уголовного дела ребенок был из семьи изъят, отношения с Дмитриевым об опеке были прекращены, ребенок был передан родной бабушке. Бабушка взяла его себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — сказал он.
В июле главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу.
Справка:
Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (статья 132 УК, санкция до двадцати лет лишения свободы) в начале июля 2018 года. По версии СКР, в течение четырех лет до 2016 года Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью.
Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал правозащитника на два месяца. Его задержали днем ранее по дороге с кладбища в монастырь, формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу, об изготовлении детского порно. Историк объяснял снимки обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник развития» для соцопеки.
По делу о порнографии Дмитриева первый суд оправдал, но Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение.