Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева лишили права опеки

Права опеки над приёмной дочерью лишили правозащитника Юрия Дмитриева.

Об этом 11 сентября пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. По словам уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, органы опеки изначально были против передачи девочки Дмитриеву, но он добился разрешения через суд.

«После возбуждения уголовного дела ребенок был из семьи изъят, отношения с Дмитриевым об опеке были прекращены, ребенок был передан родной бабушке. Бабушка взяла его себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — сказал он.

В июле главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу.