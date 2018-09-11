Путин и Си Цзиньпин пекли блины. И съели их с икрой под водочку

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в конце дня после переговоров на ВЭФ 11 сентября во Владивостоке посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где сами приготовили блины с черной и красной икрой в павильоне "Русские морепродукты и русский рынок".

В павильоне повара предложили Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает РИА Новости.

Выпекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле. "Да, у меня кругленько", — согласился Си Цзиньпин.

Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали приготовленное ими блюдо: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.