Российские футболисты отправили в отставку главного тренера сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим отправлен в отставку после двух подряд поражений, в том числе от национальной команды России. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской Республики (FACR).

На прошлой неделе сборная Чехии провела два матча. В Лиге наций дома чехи проиграли Украине (1:2), затем в Ростове-на-Дону уступили в товарищеском матче с разгромным счетом России (1:5).

«Я благодарен за возможность возглавить сборную. К сожалению, мы не сумели оправдать ожидания, которые на нас возлагались. После последнего матча против сборной России я пришел к выводу, что команде нужен новый вызов. В течение ночи мы с руководством FACR договорились о прекращении сотрудничества, желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался», – прокомментировал свою отставку Яролим.

Под руководством Карела Яролима сборная Чехии, которую он тренирует с 2016 года, не смогла отобраться на чемпионат мира. Имя его преемника пока неизвестно.