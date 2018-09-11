В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2018 года

Пресс-служба ГК «Эталон»

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 7000-го покупателя c начала 2018 года. Ирина стала счастливой обладательницей квартиры в ЖК «Охта Хаус», который возводится в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты.

«Мы уже более 10 лет живем в доме, который построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ», – рассказала Ирина. – И очень довольны и качеством строительства, и благоустроенной придомовой территорией, и развитой инфраструктурой. Поэтому, когда речь зашла о покупке нового жилья, мы сразу же снова обратились в вашу Компанию. ЖК «Охта Хаус» привлек нас своей локацией: рядом парки, сады, набережная реки Охты, на территории жилого комплекса будут оборудованы детские площадки. Хочется сказать большое спасибо сотрудникам Группы «Эталон» за проделанную работу!»

«Юбилейную» покупательницу поздравил коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин: «Мы очень рады, когда клиенты возвращаются к нам за новой квартирой. И высоко ценим то доверие, которое Вы оказываете нашей Компании. Мы уверены, что достроим объект в короткие сроки, и уже совсем скоро Вы будете встречать новоселье в новой светлой и уютной квартире. Хочется отметить, что 7000-го покупателя в этот раз мы поздравляем на полтора месяца раньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что люди, задумываясь о покупке жилья, обращаются к надежным застройщикам с хорошей репутацией».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

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