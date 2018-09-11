Глава Федерации бокса России пообещал устроить поединок Золотов - Навальный

Федерация бокса России готова организовать бой между главой Росгвардии Виктором Золотовым и основателем ФБК Алексеем Навальным, заявил генеральный директор ФБР Умар Кремлев 11 сентября.

«Федерация бокса России готова предоставить площадку для организации и проведения поединка между главнокомандующим войсками Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым и представителем Фонда борьбы с коррупцией А. Навальным», — цитирует Кремлева сайт федерации.

"Боксёрский ринг — это территория справедливости, место, где в честной схватке всегда побеждает сильнейший. Вместе с этим в боксе существуют чёткие правила и порядки, своя культура. На мой взгляд, именно этот вид единоборств должным образом сможет продемонстрировать должную сатисфакцию. Не сомневаюсь, что бой будет недолгим. Ведь одно дело — призывать на своём ютуб-канале к массовым беспорядкам, чем систематически занимается руководство ФБК, а совсем другое — отвечать за свои слова по-мужски", – добавил глава Федерации бокса России.

Напомним, 11 сентября на официальном канале Росгвардии на YouTube появился 7-минутный ролик, в котором генерал Золотов отвечает на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в ведомстве при организации закупок.

«Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами — куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

При этом Навальный сейчас отбывает 30 суток административного ареста за организацию январской «забастовки избирателей». Продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь сообщила РБК, что Фонд борьбы с коррупцией готов ответить на аргументы Золотова.

«Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», — отметила она.