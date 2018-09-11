Спикер Законодательного собрания рассказал про бюджет Петербурга в 2019 году. Дефицит будет в 40 млрд рублей

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров анонсировал принятие бюджета города на 2019 год с дефицитом 40 миллиардов рублей. Об этом он сообщил журналистам на брифинге 11 сентября.

По его словам, в ходе нулевых чтений бюджета комитеты и государственные ведомства запросили дополнительные расходы на 160 млрд рублей. Ещё часть заявок направили депутатам общественные организации. Вместе с ними доппотребность достигла 500 млрд рублей. «А бюджет у нас всего 550 млрд (доходная часть), дефицит будет в 40 млрд. В этой ситуации главное – правильно расставить приоритеты», – заметил Вячеслав Макаров.

В 2018 году в третьем чтении ЗакС принял бюджет с расходами в 591,5 млрд рублей и дефицитом 52,9 млрд рублей. В рамках осенней корректировки доходы бюджета увеличиваются на 12 млрд рублей (с планировавшихся ранее 538,7 млрд до 550,7 млрд рублей), а расходы — на 4,5 млрд (с 591,5 млрд до 596 млрд). Дефицит уменьшается на 7,6 млрд – до 45,3 млрд рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», увеличить бюджет города на 12 миллиардов рублей позволят федеральные деньги и налоги с предприятий и петербуржцев, но ожидаемую сумму уже «зарезервировали» под инновационные проекты, здравоохранение и соцполитику.