Кадыров — Золотову: «Так давно надо было поступить»

«Правильным ходом» назвал поступок главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего на дуэль оппозиционера Алексея Навального, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», – пишет политик 11 сентября в своем telegram-канале.

При этом Кадыров сомневается, что Алексей Навальный примет вызов генерала.

«Как обычно, спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа. Ведь здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа», – считает глава Чечни.

По его мнению, «у Навального и всей его шайки нет совести, нет достоинства, нет гордости, нет Отечества. Он может говорить только по ту сторону экрана, а не лицом к лицу».

«Виктор Васильевич, вы отстаиваете честь мундира, честь страны. Вы и ваши ребята посвятили свою жизнь служению Отечеству! Многие ваши ребята погибли, отдав жизнь за народ и страну. Мы должны защищать своё государство, своего Президента и свою честь! Мы с вами до конца!» – заканчивает свой пост Рамзан Кадыров.

Напомним, сегодня на официальном канале Росгвардии на YouTube появился ролик, в котором генерал Виктор Золотов комментирует итоги расследования Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в силовом ведомстве при организации закупок. Глава ведомства называет себя оскорбленным и вызывает оппозиционера Алексея Навального на дуэль, в ходе которой обещает сделать из политика «хорошую сочную отбивную». При этом сам Навальный в данный момент отбывает 30 суток административного ареста за организацию январской «забастовки избирателей». За него ответила продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь. Она сообщила, что ФБК готов судиться с Росгвардией: у оппозиционеров есть документальные доказательства их правоты.