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Авто
11.09.2018 15:45
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В Польше «отпраздновали» «Победу». Ford заявил, что он ни при чём

Польское тюнинговое ателье KHM Motor Poland решило отдать дань одному из самых популярных польских автомобилей FSO Warsaw M20 (она же ГАЗ М20 «Победа»), о чём сообщается на его сайте. Польские инженеры решили сделать современную интерпретацию «по мотивам» «Варшавы/Победы», взяв в качестве автомобиля-донора Ford Mustang GT 2016 модельного года.

В результате получился автомобиль под названием Warsaw M20 GT c 5-литровым мотором в 420 лошадиных сил, что можно считать существенным апгрейдом относительно оригинального двухлитрового «победовского» двигателя в 50 лошадиных сил. Но главное, он получился стильным и современным, по дизайну действительно напоминающим славную «Победу/Варшаву», которую выпускали в Польше с 1951-го по 1973 год общим тиражом 254 471 штука.

В Польше «отпраздновали» «Победу». Ford заявил, что он ни при чём

Для своего проекта поляки использовали не только Ford Mustang. Некоторые компоненты были взяты от другой muscle car — Chevrolet Camaro, а задние фонари и вовсе от Mercedes AMG GT. Однако KHM Motor Poland зачем-то решила акцентировать внимание как раз на «сотрудничестве» с Ford и заявила на своем веб-сайте, что в дальнейшем при производстве следующих экземпляров ограниченной серии Warsaw M20 GT они будут получать узлы и компоненты Mustang непосредственно от Ford и в связи с этим даже поместили фордовский «голубой овал» у себя на сайте.

Реакция американцев последовала незамедлительно. Они заявили, что не имели, не имеют и не будут иметь никакого отношения к полякам, никаких контрактов Ford c KHM Motor Poland не заключал, и, следовательно, даже использование поляками логотипа Ford «безосновательно и незаконно». Польская компания вынуждена была убрать логотип и разместить опровержения и извинения.

При этом KHM Motor Poland продолжает принимать заказы на свой Ford/Warshawa/Pobeda GT и планирует сделать гибридный и электрический варианты.

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