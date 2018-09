Трамп вновь раскритиковал ФБР и минюст США: Они ничего не делают

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что минюст и ФБР "ничего не делают" для борьбы с утечками информации, которая могла бы скомпрометировать главу государства.

Заявления Трампа касаются репортажа Fox News, в котором говорилось, что агент ФБР Питер Стржок и Лиса Пейдж координировали стратегию утечек против Трампа.

"Новые СМС Стржока и Пейдж демонстрируют стратегию утечек в СМИ — Fox News. Как ужасно, и министерство юстиции и ФБР ничего не делают. Но мир наблюдает за этим, и они все понимают", — написал Трамп в Twitter.

New Strzok-Page texts reveal «Media Leak Strategy.» @FoxNews So terrible, and NOTHING is being done at DOJ or FBI – but the world is watching, and they get it completely.