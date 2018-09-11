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11.09.2018 15:22
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Трамп вновь раскритиковал ФБР и минюст США: Они ничего не делают

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что минюст и ФБР "ничего не делают" для борьбы с утечками информации, которая могла бы скомпрометировать главу государства.

Заявления Трампа касаются репортажа Fox News, в котором говорилось, что агент ФБР Питер Стржок и Лиса Пейдж координировали стратегию утечек против Трампа.

"Новые СМС Стржока и Пейдж демонстрируют стратегию утечек в СМИ — Fox News. Как ужасно, и министерство юстиции и ФБР ничего не делают. Но мир наблюдает за этим, и они все понимают", — написал Трамп в Twitter.

 

 

Агент контрразведки ФБР Питер Стржок был в середине августа уволен из Бюро. В частной переписке с юристом ФБР Лисой Пейдж в 2016 году он заявлял, что не "остановит" тогдашнего кандидата в президенты Трампа. Стржок работал над расследованиями как в отношении штаба Трампа, так и в отношении его соперницы Хиллари Клинтон.

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