Серебренников: Наши следователи не выполняют указание президента

До 19 октября продлил Мосгорсуд домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Перед тем, как суд удалился для вынесения решения, Серебряников заявил, что следственные действия уже давно не ведутся, а стороны ознакомились с документами. Он подчеркнул, что не совершал никакого преступления, тем не менее его продолжают держать взаперти.

«Я просто хочу сказать, что в отношении меня президент сказал, что это не «преследование», а «расследование». И вот наши следователи не выполняют указание президента — совершить беспристрастное расследование. Потому что все аргументы, которые мы им говорили, все доказательства, которые мы предлагали, они не слышат, они заткнули уши», — сказал Серебренников на заседании 11 сентября. Режиссера цитирует "Медуза".

Ранее адвокат заявил о чужой подписи в отчете «Седьмой студии». На заседании суда 18 июля Серебренников признался в обналичивании субсидии Минкульта. Так, по его словам, «Седьмая студия» минимизировала налоги.