Подозреваемый в убийстве хабаровчанин 20 лет скрывался от полиции, притворившись мертвым. Но его все равно нашли

Полиция Калининграда совместно с хабаровскими коллегами задержала пенсионера, который подозревается в убийстве своего знакомого в 1997 году. О задержании отчиталась пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, в 1997 году мужчина убил своего знакомого и сбежал в одну из стран СНГ, оставив предсмертную записку, из-за чего 20 лет считался погибшим среди своего окружения. Но внезапно его бывшая супруга переехала с Дальнего Востока в Калининград. Это заинтересовало сотрудников правопорядка. По адресу проживания женщины они нашли мужчину, возраст которого совпадал с возрастом предполагаемого убийцы.

Полицейским мужчина показал паспорт на имя иностранного гражданина, однако позже он все-таки сознался, что 20 лет назад бегал от сотрудников внутренних органов. Задержанного этапировали под конвоем в Хабаровск и передали следователям.

«Я думал, со временем забудется, но ничего не забывается в нашем государстве», — говорит подозреваемый в видеоролике, снятом сотрудниками полиции.