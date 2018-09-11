Десять депутатов ЗакСа требуют встречи с Полтавченко. Хотят обсудить ремонт 100-летней трубы на площади Ленина

Десять депутатов петербургского парламента 11 сентября обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой о срочной встрече. Парламентарии считают нарушением закона отказ в согласовании митинга против пенсионной реформы 16 сентября на площади Ленина. Причиной стал трубопровод 1917 года, который «Водоконал» собирается ремонтировать до конца месяца.

Среди подписавших обращение – парламентские фракции «Яблоко», «Партия Роста», КПРФ, «Справедливая Россия» и депутат от ЛДПР.

«Комитет по законности и правопорядку заявляет о технической невозможности проведения митинга ввиду ремонтных работ на магистральном водопроводе. Однако никакого прорыва магистрального водопровода или иных нарушений техногенного характера непосредственно на согласованном месте проведения публичного мероприятия не было», – утверждают депутаты.

«Прорыв произошел в противоположной части площади — на углу с улицей Комсомола. Более того, как следует из схемы охранных зон водопроводных и канализационных сетей (по данным РГИС Санкт-Петербурга), на согласованном месте проведения митинга такие зоны вообще отсутствуют, а следовательно, согласованное место проведения митинга не может попадать в границы проведения соответствующих ремонтных работ», – добавляют парламентарии.

В письме к Полтавченко они настаивают на предоставлении возможности проведения ранее согласованного митинга на площади Ленина и приостановке ремонтных работ или предоставлении равноценной площадки в центре города.

«Просим срочной встречи с вами для обсуждения данного вопроса», – заключают парламентарии.