В Москве признали, что белорусское молоко не угрожает здоровью россиян

Москва и Минск урегулировали конфликт, возникший из-за подделки молочной продукции. Об этом заявила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева по итогам переговоров чиновника с белорусским коллегой Михаилом Русым.

Как сообщает 11 сентября РБК, дополнительные проверки молочной продукции, производимой в Союзном государстве, показали: несоответствие стандартам не является критичным. Белорусские молоко и молочная продукция не угрожают здоровью людей.

Также в пресс-службе рассказали, что Минск определил с Москвой перечень предприятий, имеющих право поставки товаров на российский рынок. Их продукция будет проходить дополнительный технологический контроль — помимо действующих с марта «дорожных карт».

Напомним, РФ не раз находила нарушения в молочных продуктах из Белоруссии. В марте текущего года тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев пообещал бороться «до последнего патрона» с молочным фальсификатом. Он дал команду на глобальную проверку российского рынка молока.

В августе «Фонтанка» сообщала: Ассоциация европейского бизнеса предупредила российское правительство о том, что страна может остаться без конфет, детского питания и мороженого из-за запрета на ввоз белорусского молока.