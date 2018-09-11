В Москве признали, что белорусское молоко не угрожает здоровью россиян
Москва и Минск урегулировали конфликт, возникший из-за подделки молочной продукции. Об этом заявила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева по итогам переговоров чиновника с белорусским коллегой Михаилом Русым.
Как сообщает 11 сентября РБК, дополнительные проверки молочной продукции, производимой в Союзном государстве, показали: несоответствие стандартам не является критичным. Белорусские молоко и молочная продукция не угрожают здоровью людей.
Также в пресс-службе рассказали, что Минск определил с Москвой перечень предприятий, имеющих право поставки товаров на российский рынок. Их продукция будет проходить дополнительный технологический контроль — помимо действующих с марта «дорожных карт».
Напомним, РФ не раз находила нарушения в молочных продуктах из Белоруссии. В марте текущего года тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев пообещал бороться «до последнего патрона» с молочным фальсификатом. Он дал команду на глобальную проверку российского рынка молока.
В августе «Фонтанка» сообщала: Ассоциация европейского бизнеса предупредила российское правительство о том, что страна может остаться без конфет, детского питания и мороженого из-за запрета на ввоз белорусского молока.
Справка:
В январе 2018 года Россельхознадзор заявил: до 25% ввозимого из Белоруссии молока производится на Украине и после переупаковки представляется как македонское или иранское. В июне ведомство ввело ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. В Минске эти ограничения на поставку молока и молочной продукции расценили как «выбивание с рынка». Позднее Россия и Белоруссия договорились о снятии моратория на поставки.
Тем не менее, в июле Россельхознадзор снова заявил, что три белорусских предприятия поставляют свою продукцию по поддельным документам, так как их мощности на порядок выше заявленных. Ввоз товаров с этих заводов был ограничен из-за превышения содержания нитратов.
В 2017 году на Белоруссию пришлось 86% российского молочного импорта, или 950,5 тыс. тонн.