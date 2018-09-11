“Скоро меня закажете, благородные наши?” Ходорковский ответил на упрек главы Росгвардии

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский ответил на упрек со стороны главы Росгвардии Виктора Золотова. Напомним, директор структуры обвинил Ходорковского в «дестабилизации ситуации» в России из-за рубежа после освобождения из колонии. Оппозиционер на своей странице в Twitter написал 11 сентября, что предупреждал: он «сидеть тихо не будет».

«Ну, а что до моего освобождения и возможности проститься с мамой, так я за это «спасибо» сказал и повторить не напрягаюсь. Теперь жалеете? Дорогу назад новой уголовкой закрыли? Скоро закажете, благородные наши? Что сидеть тихо не буду, я предупреждал», — написал Ходорковский.

Ходорковского Золотов упомянул в своем видеообращении, адресованном оппозиционеру Алексею Навальному. Генерал вызвал находящегося в данный момент под административным арестом главу ФБК на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную».

Напомним, что Михаил Ходорковский был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года, был признан виновным в этих преступлениях в 2005 году. 12 ноября 2013 года Ходорковский, проведя в заключении более 10 лет и не признав своей вины, направил президенту РФ прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами, 20 декабря был помилован президентом РФ. Сразу уехал в Германию. 7 декабря 2015 года стало известно, что Следственным комитетом России Ходорковскому заочно предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюгански Владимира Петухова, совершённом в 1998 году. Ходорковский объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск.