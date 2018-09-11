Коалиция начала наступление на северо-востоке Сирии

Наземное наступление на остатки «Исламского государства» (организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ) на северо-востоке Сирии начали союзные США «Сирийские демократические силы». Об этом сообщает РИА Новости 11 сентября.

Основные операции пройдут в городе Хаджин и сельской части провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата.

«Наземное наступление при поддержке трансграничных авиационных и артиллерийских ударов коалиции очистит от остатков ИГ северо-восток Сирии, а также среднюю часть долины реки Евфрат в направлении сирийско-иракской границы», — говорится в заявлении коалиции.

На прошлой неделе на северо-западе Сирии бомбардировку устроили российские ВКС. Высокоточный удар был нанесен 4 сентября по представителям запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции. Ранее в СМИ сообщали, что правительственные войска готовят наступление на боевиков. Россия предупреждала, что в Идлибе может произойти провокация с участием химического оружия, чтобы спровоцировать авиаудары США по Сирии. Позже российские военные заявили, что ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.