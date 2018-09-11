Мария Шарапова сыграет в турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Мощное усиление получил состав женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy в 2019 году. В соревнованиях примет участие главная звезда российского тенниса – Мария Шарапова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердил генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, с Шараповой уже достигнута договоренность.

«Я бы оценил ситуацию такими словами – достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, которые умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Медведев.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова. Напомним, Шарапова уже хотела сыграть на St. Petersburg Ladies Trophy в 2017 году, но только в товарищеском матче. Однако из-за дисквалификации ей не позволили даже этого.

Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония в мае 2016 года. Она призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, однако затем срок дисквалификации был сокращен. Отстранение Шараповой закончилось 26 апреля 2017 года.