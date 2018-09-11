18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +17
$ 69.97р
81.39р
16:52 11.09.2018
Расширенный поиск

Общество
11.09.2018 14:20
Печать

Не только Дапкунайте на столе — что на самом деле случилось в Ленинской библиотеке

Фото актрисы Ингеборги Дапкунайте, стоящей на столе в легендарном читальном зале Ленинской библиотеки, вызвало негодование общественности. К тому же выяснилось, что после неоднозначной фотосессии на столах с зелеными лампами накрыли фуршет для гостей модного показа, устроенного прямо в библиотеке. «Фонтанка» изучила фотосвидетельства случившегося в храме знаний разгула элиты.

Не только Дапкунайте на столе — что на самом деле случилось в Ленинской библиотеке

Ингеборга Дапкунайте в красных туфлях на шпильке, бельевом платье и приспущенном с плеч пальто оказалась в центре интернет-скандала. Съемка проводилась для модного журнала BoscoMagazine. Читальный зал № 3 известен даже тем, кто ни разу не бывал в Ленинке, – по фильму «Москва слезам не верит». Очень быстро пользователи Интернета выяснили, что в библиотеке прошла не только фотосессия, но и показ мод итальянского бренда Ermanno Scervino. Правда, фотографировали нарядных звезд еще 13 августа, а угощали шампанским и крабами в читальном зале 7 сентября. Недавно заступивший на пост директор Ленинки Вадим Дуда (первый рабочий день был у него 28 августа) поспешил сообщить, что ему, как мужчине, фото актрисы Дапкунайте понравилось, договор о проведении светских мероприятий в библиотеке заключался еще при его предшественнике, библиотека — не кладбище, но «учтёт ошибки и негативный опыт». 

видео modatopical/Instagram

Сами посетители мероприятия остались довольны. Они активно делились фотографиями в Инстаграме и рассказывали, как всем звездам пришлось оформить читательский билет — чтобы пройти в библиотеку. 

По Фейсбуку разошелся скриншот цитаты, которую приписывают светской даме Полине Киценко: «Михаил Эрнестович (организатор показа Михаил Куснирович. — Прим. ред.) всегда выбирает самые крутые локации и невероятно продюсирует все свои ивенты. Мне кажется, что до этого в библиотеке ничего не было такого. У него есть талант дефлорировать локации для того, чтобы сделать что-то, чего еще не было. Он всегда новатор!»

«Вот что важно. Ленинка была последним оплотом социального равенства, – замечает по этому поводу на своей странице в Фейсбуке парфюмер Галина Анни. – Кто бы ты ни был, ты можешь пользоваться этим национальным достоянием совершенно бесплатно, соблюдая одни общие правила. Теперь оказалось, что и тут есть те, кто равнее других. И что за деньги никакие правила можно не соблюдать. И что можно внезапно, без особого предупреждения, закрыть библиотеку для спецобслуживания тех, кто равнее».

Фото Ингеборги Дапкунайте в читальном зале активно репостят с комментариями в духе «посади свиней за стол». Правда, никто не стал разбираться, что фотосессия и, собственно, фуршет — это два разных события и во время показа мод никто из гостей на столы не забирался. А угощение накрывали не на сами столы, а подавали на специальных подносах. 

скриншот milana_pich/Instagram
скриншот milana_pich/Instagram

скриншот milana_pich/Instagram
скриншот milana_pich/Instagram

Правда, даже при такой сервировке появление продуктов питания в читальном зале противоречило правилам библиотеки.

скриншот milana_pich/Instagram
скриншот milana_pich/Instagram

Тем не менее критики, атакуя актрису, организаторов модного показа и директора Ленинской библиотеки, забывают о том, почему в принципе все это стало возможно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ermanoshervino💙💙💙💙💙💙💙 #FW18 #inlove #

Публикация от Yana Medvedeva (@yana.mv)

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что библиотекам надо повышать внебюжетные доходы за счет сдачи помещений в аренду под различные мероприятия. Потому что библиотека «должна работать как общественное пространство».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lera (@valeriaivina)

Вот, собственно, она и поработала.

 

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Пресс-служба ГК «Эталон»
11.09.2018 15:43

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 7000-го покупателя c начала 2018 года. Ирина стала счастливой обладательницей квартиры в ЖК «Охта Хаус», который возводится в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты
LEGENDA Intelligent Development
11.09.2018 12:39

«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: места общего пользования

Качественный современный комплекс немыслим без грамотно организованных мест общего пользования, от которых зависит комфорт и безопасность жителей проекта
Петербургская недвижимость
11.09.2018 10:13

«Петербургская Недвижимость» собирает осенний гербарий

Необычную сентябрьскую акцию анонсировал один из ведущих брокеров Санкт-Петербурга, предложив клиентам приходить на подписание сделки с гербарием.
Группа компаний «ЦДС»
10.09.2018 15:53

В продажу выведен второй корпус ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС открыла продажи во втором корпусе жилого комплекса ЦДС «Чёрная Речка». Покупателям предлагаются 580 квартир стоимостью от 3,8 млн руб.
ГК «Эталон»
10.09.2018 14:55

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
10.09.2018 13:26

«Строительный трест» выставил на продажу торгово-офисный центр в проекте NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» выставила на продажу инвестиционный проект торгово-офисного центра в составе жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Объект расположен на пересечении Красносельского шоссе и Питерского проспекта. Цена продажи четырехэтажного здания – 380 млн рублей
Setl Group
10.09.2018 13:01

Сотрудники холдинга Setl Group оказали помощь приюту для животных

Сотрудники холдинга Setl Group помогли петербургскому приюту для животных «Брошенный ангел». В субботу, 8 сентября, в приют на Кожевенной линии Васильевского острова представители компании привезли корм для собак и кошек, лекарства, игрушки, поводки, шампуни и лакомства, собранные силами сотрудников холдинга.
предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»
10.09.2018 10:00

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
07.09.2018 20:00

В «Образцовом квартале 3» заканчивается отделка мест общего пользования

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» заканчивается отделка мест общего пользования. Параллельно готовятся документы на получение заключения о соответствии ЖК.
ПАО «Группа ЛСР»
07.09.2018 16:33

«Группа ЛСР» открыла в «Новой Охте» два детских сада

На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.
LEGENDA Intelligent Development
07.09.2018 15:09

LEGENDA – лауреат премии WOW Awards-2018

6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
07.09.2018 13:20

"Дальпитерстрой" осваивает Охту

Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму