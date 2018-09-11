Не только Дапкунайте на столе — что на самом деле случилось в Ленинской библиотеке

Фото актрисы Ингеборги Дапкунайте, стоящей на столе в легендарном читальном зале Ленинской библиотеки, вызвало негодование общественности. К тому же выяснилось, что после неоднозначной фотосессии на столах с зелеными лампами накрыли фуршет для гостей модного показа, устроенного прямо в библиотеке. «Фонтанка» изучила фотосвидетельства случившегося в храме знаний разгула элиты.

Ингеборга Дапкунайте в красных туфлях на шпильке, бельевом платье и приспущенном с плеч пальто оказалась в центре интернет-скандала. Съемка проводилась для модного журнала BoscoMagazine. Читальный зал № 3 известен даже тем, кто ни разу не бывал в Ленинке, – по фильму «Москва слезам не верит». Очень быстро пользователи Интернета выяснили, что в библиотеке прошла не только фотосессия, но и показ мод итальянского бренда Ermanno Scervino. Правда, фотографировали нарядных звезд еще 13 августа, а угощали шампанским и крабами в читальном зале 7 сентября. Недавно заступивший на пост директор Ленинки Вадим Дуда (первый рабочий день был у него 28 августа) поспешил сообщить, что ему, как мужчине, фото актрисы Дапкунайте понравилось, договор о проведении светских мероприятий в библиотеке заключался еще при его предшественнике, библиотека — не кладбище, но «учтёт ошибки и негативный опыт».

Сами посетители мероприятия остались довольны. Они активно делились фотографиями в Инстаграме и рассказывали, как всем звездам пришлось оформить читательский билет — чтобы пройти в библиотеку.

По Фейсбуку разошелся скриншот цитаты, которую приписывают светской даме Полине Киценко: «Михаил Эрнестович (организатор показа Михаил Куснирович. — Прим. ред.) всегда выбирает самые крутые локации и невероятно продюсирует все свои ивенты. Мне кажется, что до этого в библиотеке ничего не было такого. У него есть талант дефлорировать локации для того, чтобы сделать что-то, чего еще не было. Он всегда новатор!»

«Вот что важно. Ленинка была последним оплотом социального равенства, – замечает по этому поводу на своей странице в Фейсбуке парфюмер Галина Анни. – Кто бы ты ни был, ты можешь пользоваться этим национальным достоянием совершенно бесплатно, соблюдая одни общие правила. Теперь оказалось, что и тут есть те, кто равнее других. И что за деньги никакие правила можно не соблюдать. И что можно внезапно, без особого предупреждения, закрыть библиотеку для спецобслуживания тех, кто равнее».

Фото Ингеборги Дапкунайте в читальном зале активно репостят с комментариями в духе «посади свиней за стол». Правда, никто не стал разбираться, что фотосессия и, собственно, фуршет — это два разных события и во время показа мод никто из гостей на столы не забирался. А угощение накрывали не на сами столы, а подавали на специальных подносах.

скриншот milana_pich/Instagram

скриншот milana_pich/Instagram

Правда, даже при такой сервировке появление продуктов питания в читальном зале противоречило правилам библиотеки.

скриншот milana_pich/Instagram

Тем не менее критики, атакуя актрису, организаторов модного показа и директора Ленинской библиотеки, забывают о том, почему в принципе все это стало возможно.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что библиотекам надо повышать внебюжетные доходы за счет сдачи помещений в аренду под различные мероприятия. Потому что библиотека «должна работать как общественное пространство».

Вот, собственно, она и поработала.