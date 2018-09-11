«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Кремль прокомментировал обещание главы Росгвардии сделать из Навального отбивную

В Кремле прокомментировали ответ главы Нацгвардии Виктора Золотова оппозиционеру Алексею Навальному. Генерал армии ранее пообещал сделать из политика отбивную. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков не увидел в выступлении силовика ничего противоречащего Уголовному кодексу.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — отметил Песков в разговоре с журналистом «Медузы».

При этом чиновник не стал отвечать на вопрос, допустимы ли подобные высказывания для официального лица.

Напомним, 11 сентября на официальном канале Росгвардии на YouTube появился 7-минутный ролик, в котором генерал Золотов отвечает на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в ведомстве при организации закупок.

«Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами — куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

При этом Навальный сейчас отбывает 30 суток административного ареста за организацию январской «забастовки избирателей». Продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь сообщила РБК, что Фонд борьбы с коррупцией готов ответить на аргументы Золотова.

«Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», — отметила она.