В Ставрополье полицейские задержали маньяка, обливавшего девушек кислотой. Безумцем оказался студент-медик

Ставропольские полицейские задержали молодого человека, который в 2017 году облил кислотой трех юных девушек в Буденновске. Чтобы найти его, следователям пришлось изучить более двух тысяч образцов ДНК. Об этом 11 сентября сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней жительнице Буденовска. Через три дня он с помощью все той же кислоты изувечил еще двух подруг. Все трое в результате нападения получили химические ожоги разной степени тяжести.

Спустя год следователям удалось отыскать человека, чье ДНК совпадало бы с образцом, взятым с выброшенной банки от кислоты. Им оказался 19-летний учащийся медицинского колледжа.

В ходе допроса молодой человек во всем сознался и объяснил мотивы своих поступков. Он рассказал следователю, что обливал девушек кислотой, чтобы выместить на них накопившуюся злобу и агрессию. В связи с этим заявлением молодого человека в ближайшее время проверят психиатры.

Подозреваемого в серийных нападениях на юных особ оградили от общества и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.