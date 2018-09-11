На ВЭФ заключили крупнейший контракт в истории гражданского авиастроения страны

В рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» подписали соглашение на поставку ста самолетов Superjet 100. Сейчас на рейсах перевозчика уже работают 49 таких самолетов.

«Это самый крупный контракт в современной истории гражданского авиастроения, заявил на церемонии подписания соглашения министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. – Пополняя парк российских авиакомпаний отечественными самолётами, мы решаем задачу по повышению транспортной доступности территории всей страны, и особенно регионов Дальнего Востока».

Как сообщил Мантуров, сегодня одна из задач промышленной политики – сформировать полноценную линейку перспективных программ гражданского авиастроения, а также создать сильную систему сервисного обслуживания. На этот год в бюджете заложили более двух миллиардов рублей на создание сети авиационных сервисных центров, на средств наземного обслуживания, а также на переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа. По словам министра, все эти меры позволят поддержать наших авиапроизводителей и помогут развитию региональных хабов.

А как заявил президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, подписание долгосрочного соглашения стало новым этапом развития сразу в трех направлениях – в производстве авиатехники, в расширении сети регионального и международного авиасообщения страны и в сотрудничестве корпорации с авиаперевозчиком.



Как сообщают в ОАК, в рамках соглашения предполагается поставка 100 российских самолетов SSJ100 в период с 2019 по 2026 годы. Лайнеры будут представлены в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом-класса. Полную контрактную документацию подпишут чуть позже, после согласования всех условий сделки.

После этой поставки «Аэрофлот» станет обладателем самого крупного парка отечественных SSJ100. Сейчас их эксплуатируют как на внутренних рейсах в (в Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск), так и на международных направлениях (Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват).

«Это крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров SSJ100. С учетом контракта на 50 самолетов МС-21, к 2026 году мы поставим на крыло 200 отечественных самолетов», – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.