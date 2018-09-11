В «Яндексе» рассказали о возобновлении работы почты

Сервис «Яндекс.Почта работает в штатном режиме». Со сбоем удалось справиться к 13:40, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании 11 сентября.

О проблемах в работе сервиса пользователи сообщили около 11.30. По данным портала Downdetector, доступ к «Яндекс.Почте» был ограничен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске, Воронеже.

В «Яндексе» проблему подтвердили и посоветовали временно воспользоваться лёгкой версией почты.