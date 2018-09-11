«Эти бессовестные люди вывели 12 - 13-летних под дубинки». Спикер ЗакСа похвалил полицию за работу на митинге 9 сентября

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров похвалил полицейских за работу на митинге 9 сентября. По словам главы городских единороссов, вместо несанкционированных акций нужно ходить на крестные ходы. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга на первом заседании Законодательного собрания 11 сентября.

«Во-первых, хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за их законные действия, за то, что они работали, согласно своим ведомственным инструкциям», – заявил спикер.

«Это не митинг, это несанкционированная акция. Почему, когда «Единая Россия» просит провести митинг на Марсовом поле и им отказывают, она идёт в Удельный парк? Молча идёт и проводит митинг. Когда пытаются говорить с властями языком ультиматумов, кто за это несёт ответственность? 12 – 13-летних бросают под дубинки? А когда молодые ребята выходят 15 – 16-летние?.. Это безответственное отношение организаторов. Это бессовестные люди, которые бросают детишек под дубинки. А когда начинается вот это, о чем вы говорите, эмоции захлестывают, начинается то, что начинается», – сообщил председатель парламента в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли он что-то сделать, чтобы предотвратить «месиво» и побои митингующих.

«Легко здесь навешивать ярлыки на сотрудников правоохранительных органов. Даже военные люди, когда планируют операцию или мероприятие, продумывают последствия. Организаторов не интересуют последствия, их интересует пиар, кому-то хочется всколыхнуть. Вот идут студенты, 1-й курс, которые только что приехали в Петербург. Они говорят: «Мы не знаем, куда нас ведут, что это такое». Вы что творите? Всколыхнуть легко. Остановить сложно. Россия таких всплесков сколько пережила? Мы разгромили великую Российскую империю. 12,5 млн соотечественников наших полегло, когда брат брата, сын отца и пошло поехало», – добавил глава парламента.

По словам Макарова, многие участники акции даже не знали, что такое пенсионная реформа, кроме того, по его мнению, вопросы социального обеспечения нужно решать не на площадях, а путём принятия законов.

В разговоре с журналистами он также вспомнил о развале СССР. «Был бы СССР, существовал бы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), войны, терроризм по всему миру? Это страшная опасность, чума 21-го века. А СССР из-за чего развалили, с чего началось все? Тоже при поддержке из-за океана. Вот почему надо сберечь Россию и не колыхать. Поэтому я приглашаю вас завтра на крестный ход».

12 сентября депутаты отменили заседание ЗакСа ради участия крестном ходе по Невскому проспекту.

Воскресная акция, заявленная сторонниками Алексея Навального, поставила рекорд по числу задержанных. В отделы полиции доставили 603 человека. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от МВД проверить факты нападения и задержаний журналистов на митинге.