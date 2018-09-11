Петербургский паралимпийский тяжелоатлет взял бронзу на «Кубке Чемпионов»

В Югре состоялся V Международный инклюзивный турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов». Магомед Джамалов, многократный рекордсмен России, спортсмен из Санкт-Петербурга, завоевал бронзу в абсолютном зачете, сообщили 11 сентября в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

V Международный инклюзивный турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», который проводится с 2013 года на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева, собрал в Ханты-Мансийске шестнадцать спортсменов из шести стран мира (8 – паралимпийцы, 8 – спортсмены без физических особенностей).

Сильнейшие тяжелоатлеты состязались в абсолютном зачете (подсчет поднятого веса относительно собственного по специальной формуле среди всех весовых категорий). Санкт-Петербург на Кубке был представлен титулованными спортсменами, многократными рекордсменами и чемпионами России Магомедом Джамаловым и Мариной Бекетовой.

Магомед Джамалов (вес. кат. 88 кг) выжил штангу весом 201 кг и завоевал бронзу.

Кубок с результатом 228 кг среди мужчин выиграл Роман Еремашвили из Белоруссии (вес.кат. 75 кг), серебро взял Осман Шериф из Египта (вес. кат. 59 кг), подняв штангу весом 207 кг.

Марина Бекетова из Петербурга (вес. кат. до 50 кг) стала четвертой среди женщин, ее результат – 98 кг. Первое же место (118 кг) у египтянки Рехаб Ахмед (вес. кат. 50 кг), серебро (132 кг) у Веры Муратовой из Лакинска (вес. кат. до 86 кг). Замкнула тройку сильнейших Ирина Полетаева из Ленинска-Кузнецка (вес. кат. до 57 кг) с результатом 106 кг.