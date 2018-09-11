УФАС аннулировало конкурсы на 100 млн рублей на новогоднее оформление Петербурга. Заказчику придется провести закупку в форме аукциона

Петербургское УФАС выдало ГУП «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРР) предписание аннулировать конкурсы на новогоднее оформление Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 сентября по итогам рассмотрения жалоб на торги.

По мнению ведомства, при проведении закупки на общую сумму более 100 млн рублей заказчик неверно определил ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) и провел торги в форме конкурса, тогда как по закону должен был сделать это в форме аукциона. ГЦРР выдано предписание об отмене закупке и проведении торгов в соответствии с законодательством, отмечают в УФАС.

Ранее Смольный объявил три аукциона на установку новогодних искусственных елей высотой 8, 14, 20 и 25 м на общую сумму 52,7 млн рублей, а также пять аукционов на украшение города световыми композициями на опорах освещения, на набережных, на деревьях и на тросовых конструкциях на Невском и Московском проспектах на общую сумму 50,5 млн рублей.