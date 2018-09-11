Рогозин рассказал о сложной ситуации с дырой в «Союзе». Кто ее просверлил, до сих пор неясно

Причину появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» не смогла определить комиссия РКК «Энергия». Об этом 11 сентября заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше», — приводит слова Рогозина «Росбалт».

Ранее космонавт Сергей Прокопьев рассказал об обстановке на продырявленном корабле. По его словам, «никто дырку пальцем не затыкает». Отверстие заделали специальным герметиком.