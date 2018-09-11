ВЦИОМ: Россияне опасаются терактов, но уверены, что власти страны могут предотвратить трагедию
Подавляющее большинство жителей России (85%) уверены, что власти страны смогут защитить граждан от терактов. 12% сомневаются в этом. Такие цифры приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, сотрудники которого провели опрос в преддверии 11 сентября.
Опасения россиян, что они могут пострадать в теракте, упали до исторического минимума, отмечают социологи. Индекс опасений снизился до 34%, при том что с начала нулевых этот показатель колебался в диапазоне 37 – 55%.
45% опрошенных опасаются, что станут жертвами террористов, еще 11% признались, что очень боятся этого. Каждый пятый (20%) уверен, что его и его близких террор никогда не коснется. Примерно столько же (22%) в принципе не задумываются о терактах.
Главная террористическая угроза, по мнению респондентов, исходит от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и США. Так ответили по 17% опрошенных. Также в список опасных субъектов вошла Украина (8%).
Справка:
11 сентября 2001 года террористы запрещенной в РФ «Аль-Каиды», захватив гражданские авиалайнеры, направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого оба небоскреба обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен на здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, борт упал в поле в штате Пенсильвания.
Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. В США по сей день в связи с этим терактом действует режим чрезвычайного положения.