ВЦИОМ: Россияне опасаются терактов, но уверены, что власти страны могут предотвратить трагедию

Подавляющее большинство жителей России (85%) уверены, что власти страны смогут защитить граждан от терактов. 12% сомневаются в этом. Такие цифры приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, сотрудники которого провели опрос в преддверии 11 сентября.

Опасения россиян, что они могут пострадать в теракте, упали до исторического минимума, отмечают социологи. Индекс опасений снизился до 34%, при том что с начала нулевых этот показатель колебался в диапазоне 37 – 55%.

45% опрошенных опасаются, что станут жертвами террористов, еще 11% признались, что очень боятся этого. Каждый пятый (20%) уверен, что его и его близких террор никогда не коснется. Примерно столько же (22%) в принципе не задумываются о терактах.

Главная террористическая угроза, по мнению респондентов, исходит от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и США. Так ответили по 17% опрошенных. Также в список опасных субъектов вошла Украина (8%).