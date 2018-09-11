Пеневая амнистия: два поставщика электричества простят петербуржцам штрафы за электричество

«Петроэлектросбыт» и «Петербургская сбытовая компания» аннулируют начисленные и неоплаченные пени жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оплатившим все имеющиеся долги за электричество и своевременно рассчитавшимся за свет в сентябре и октябре. Об этом «Фонтанке» рассказали в АО «Петроэлектросбыт» 11 сентября.

В компании рассказали, что неоплаченные пени бытовых потребителей будут аннулированы вне зависимости от размера долга и периода просроченной оплаты при одновременном соблюдении участником акции трех условий: отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию, наличие у потребителя учетной записи в личном кабинете с привязанным абонентским номером и указанными контактными данными, а также своевременная оплата счетов и передача показаний прибора учета электроэнергии в сентябре и октябре.

На сегодняшний день только в Петербурге есть 58 000 абонентов с общей задолженностью более 290 млн рублей. Общую сумму штрафов в компании уточнить не смогли, объяснив, что цифра меняется каждую минуту. Прошлую пеневую амнистию проводили в 2014 году. Тогда в акции поучаствовали 179 тысяч абонентов. Акт щедрости от поставщиков ресурсов не коснется тех должников, по штрафам которых уже есть судебное решение о взыскании.