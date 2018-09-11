Структура «Газпрома» приватизирует знаменитый санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке

Именитая здравница «Белые ночи» на берегу Финского залива, которая сейчас входит в группу клиник «Согаз Медицина», близких «Газпрому», будет ей приватизирована.

Как следует из опубликованного 10 сентября проекта постановления Смольного, нежилое здание площадью 35 468,2 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, 2А, предоставлено в аренду ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ» по договору от 25 августа 2017 года для использования под санаторно-курортный комплекс сроком на 49 лет. Но общество обратилось в Смольный за разрешением на его приватизацию «с учетом необходимости обновления инженерной инфраструктуры, номерного фонда и медицинской части санатория».

Причин для отказа в Смольном не увидели — дополнительных расходов для бюджета нет, а проект «не затрагивает концептуальных и социально значимых проблем и вопросов, касающихся управления государственным имуществом».

Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе КИО, приватизация санатория возможна только по результатам торгов. Целевым образом «Газпром» не может получить этот объект. Предлагаться с торгов "Белые ночи" будут с обременением в виде договора аренды с ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ».

В июне стало известно о том, что расположенный рядом санаторий «Дюны» также приобретен структурой «Газпрома», и осведомленный источник сообщал, что новый собственник планирует развивать их вместе с «Белыми ночами». Вся территория у залива находится примерно в 30 км от «Лахта Центра», куда «Газпром» планирует начать переезжать в 2019 году.