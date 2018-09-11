СМИ: Зимой «Милан» купит Паредеса. «Зенит» хочет получить за него 30 - 35 млн евро

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес с высокой долей вероятности покинет клуб в январе. Как сообщает 11 сентября Calciomercato, аргентинец дал согласие на переход в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Тогда же должны начаться переговоры между клубами. «Зенит» намерен получить за Паредеса около 30 – 35 миллионов евро. В 2017 петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в том году.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другого итальянского клуба – «Интера».