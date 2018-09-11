«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: места общего пользования

Качественный современный комплекс немыслим без грамотно организованных мест общего пользования, от которых зависит комфорт и безопасность жителей проекта.

При проектировании и строительстве своих smart-домов компания LEGENDA уделяет МОПам повышенное внимания, делая их не только функциональными, но и эстетически привлекательными.

Колясочные, велосипедные, удобные лифтовые холлы, отдельные просторные зоны для размещения почтовых ящиков, места для отдыха и ожидания – все это является неотъемлемой составляющей МОПов в домах LEGENDA. Застройщик не скупится на пространстве, поэтому места общего пользования достаточно просторные, а благодаря панорамному остеклению, предусмотренному здесь, еще и светлые.

С большим вниманием девелопер подходит и к интерьерам МОПов , выполняя их в авторском дизайне, гармонирующим с экстерьером. Удобная навигация, которая также выполняется в концепции проекта, позволит жителям с легкостью ориентироваться в комплексе. Лестничная площадка не выглядит, как коридор с дверями по стенкам: вход в каждую квартиру квартиры как бы «утоплен» в геометрических нишах коридора, что создает привлекательный и эстетичный внешний вид помещения.

Хотите увидеть все своими глазами, тогда это видео специально для вас!

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского 1 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Комендантского 2 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Героев - застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Яхтенной - застройщик ООО "Республика", проектная декларация на сайте yachtennaya.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Оптиков 34 - застройщик ООО "Система", проектная декларация на сайте optikov.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Разместить "Новость компании" онлайн